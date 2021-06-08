Şevval ayı son günü ve gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 günü takvimi! Şevval ayının son günleri ve gecesi hangi tarihe denk geliyor?
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Şevval ayı son günü ve gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 günü takvimi! Şevval ayının son günleri ve gecesi hangi tarihe denk geliyor?

Şevval ayı son günü ve gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 günü takvimi! Şevval ayının son günleri ve gecesi hangi tarihe denk geliyor?
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Şevval ayının sonlarına doğru gelmekteyiz. Vatandaşlar Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayının son günü ne zaman? Şevval ayının son gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 gününün takvimi nedir? Şevval ayı ile ilgili bilgiler nelerdir? Tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Şevval ayı Ramazan ayından sonra gelen Hicri bir aydır. Bu ayda ibadet etmek, oruç tutmak (6 günler orucu) oldukça sevaptır. Peki, Şevval ayı son 10 günü ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Şevval ayı son günü ve gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 günü takvimi! Şevval ayının son günleri ve gecesi hangi tarihe denk geliyor? Detaylar yazımızda...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Şevval ayının son günü 10 Haziran Perşembe günüdür. Şevval ayının son gecesi ise 9 Haziran Çarşamba'yı 10 Haziran Perşembe'ye bağlayan gecedir. 11 Haziran Cuma günü ise Zilkade ayının 1. günüdür.

ŞEVVAL AYI SON 10 GÜNLERİ TAKVİMİ

Şevval ayının ilk 10 günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • 1 Haziran : Şevval ayının 20. günü
  • 2 Haziran : Şevval ayının 21. günü
  • 3 Haziran : Şevval ayının 22. günü
  • 4 Haziran : Şevval ayının 23. günü
  • 5 Haziran : Şevval ayının 24. günü
  • 6 Haziran : Şevval ayının 25. günü
  • 7 Haziran : Şevval ayının 26. günü
  • 8 Haziran : Şevval ayının 27. günü
  • 9 Haziran : Şevval ayının 28. günü
  • 10 Haziran : Şevval ayının 29. günü
  • 11 Haziran : Zilkade ayının 1. günü

Şevval ayının ilk 10 gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Şevval ayı 20. gecesi : 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 21. gecesi : 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 22. gecesi : 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 23. gecesi : 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 24. gecesi : 4 Haziran'ı 5 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 25. gecesi : 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 26. gecesi : 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 27. gecesi : 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 28. gecesi : 8 Haziran'ı 9 Haziran'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 29. gecesi : 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece

BUGÜN ŞEVVALİN KAÇI?

Bugün 8 Haziran Şevval'in 27. günüdür.

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Şevval ayı son günü ve gecesi ne zaman? Şevval ayının son 10 günü takvimi! Şevval ayının son günleri ve gecesi hangi tarihe denk geliyor? - Haberler
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