Şevval Akalan, A Milli Takım'da

Millilerin FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu açıklandı. Mersin ekibi Çukurova Basketbol'un başarılı forveti Şevval Akalan da milli davet aldı. Milliler 6 Şubat Pazar bir araya gelecek.