Sevmeye çalıştığı sokak köpeği burnunu ve elini ısırdı

DÜZCE'de Necmettin Sertoğlu'na (65), yiyecek verip, sevmek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burnundan ve elinden yaralanan Sertoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çilimli ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Karlı havada, sokaktaki köpeği gören Necmettin Sertoğlu, hayvana yiyecek verip, sevmek istedi. Bu sırada iddiaya göre köpek, Sertoğlu'na saldırdı. Burnu ve elinden yaralanan Necmettin Sertoğlu için çevredekiler ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Necmettin Sertoğlu, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ