Şevket Sabancı vefat etti

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti.

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti.

Elde edilen bilgiye göre, bir süredir tedavi altında olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Şevket Sabancı, ailesiyle birlikte 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz