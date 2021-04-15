Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

'Arka Sokaklar' dizisinde yer alan Şevket Çoruh, Covid-19 yakalandı. Oyuncu, haberi Twitter'dan duyurdu. Son dönemde artan vakalar yüzünden ülke geneli olarak kısmi kapanmaya geçilmişti. İşte detaylar...

'Arka Sokaklar' dizisinde komiser Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, Twitter'dan, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" diyerek, duyurdu. Çoruh'a kısa sürede yüzlerce geçmiş olsun mesajı geldi. 'Arka Sokaklar'da geçtiğimiz günlerde Yüsra Geyik de virüse yakalanmıştı. Cuma günü Kanal D'de ekrana gelen projede, Çoruh başrolünü Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Merve Oflaz'la paylaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin