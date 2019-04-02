Şevket Can Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Tarsus belediye başkan adayı olan Şevket Can isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Tarsus ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Şevket Can isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Tarsus adayı Şevket Can kimdir? MHP Mersin Tarsus adayı Şevket Can yüzde kaç oy aldı?

Şevket Can Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Tarsus belediye başkan adayı olarak gösterilen Şevket Can Tarsus ilçesinde % 41,53 oranında oy almıştır. Tarsus ilçesinde % 41,53 oranında oy olan Şevket Can adlı MHP adayı toplamda 81.672 adet oy sayısına ulaştı.

Şevket Can Kimdir?

1969 yılında Tarsus'ta doğdu.

Erzurum Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesinde tamamlayıp Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1997 yılında Tarsus Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde devlet memuru olarak göreve başladı.Bu görevden sonra Satın Alma Müdürlüğünde görev yaptı.

1999 yılında Tarsus Belediyesi Hal Müdürlüğüne getirilen CAN, 2000 yılında Tarsus Ulkü Ocakları başkanlığı görevinde bulundu.

2001 yılında Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen CAN, 2003 yılında Fen Müdürlüğü, 2006 yılında da Fen Müdürlüğü görevinin yanında Başkan yardımcılığı görevine de getirilerek bu iki görevi birlikte yürüttü.

2014 yılında yerel seçimlerinde MHP Tarsus Belediye Başkanı oldu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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