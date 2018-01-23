Şevkat Timi Sınırda Gazetecilere Ev Yemeği İkram Etti

Kilis'te oluşturulan Şevkat Timi'nde görevli kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nı sınırın sıfır noktasında takip eden basın mensuplarına ev yapımı yiyecekler ikram etti.

Kilis Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadınlar, Şevkat Timi adını verdikleri bir grup oluşturarak yaptıkları ev yemeklerini ve sıcak çorbaları zaman zaman emniyet mensuplarına ve zor şartlarda görev yapan kamu çalışanlarına ikram ediyor. Soğuk hava şartlarına rağmen Öncüpınar sınır bölgesinde görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarına çorba, ev yemekleri ve sıcak çay ikram eden kadınlar, basın mensuplarından tam not aldı.

"İmkanımız olsa da askerlerimize de ikram etsek"

Gönüllü kadınlar yaptıkları açıklamada, Afrin'de kahramanca mücadele yürüten Mehmetçiklere de çorba ikram etmek istediklerini belirtti. Şevkat Timi çalışanlarından Gülay Özaslan, "Bugün sınıra basın mensuplarımıza yiyecek içecek ikram etmeye geldik. Keşke bir araba olsa bizi alıp götürse de askerlerimize de ikram etsek. Allah onlarla beraber olsun" diye konuştu. - KİLİS