Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda kaçak avlanan kişilerce kurulmuş 6 ağ, ekipler tarafından imha edildi.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda bot ile yaptığı incelemede, kaçak şekilde kurulmuş 6 balık ağı tespit etti.

Ağa takılmış balıklar suya bırakıldı. Ağlar ise imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer