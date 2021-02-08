Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi

08.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:40
Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda kaçak avlanan kişilerce kurulmuş 6 ağ, ekipler tarafından imha edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda kaçak avlanan kişilerce kurulmuş 6 ağ, ekipler tarafından imha edildi.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda bot ile yaptığı incelemede, kaçak şekilde kurulmuş 6 balık ağı tespit etti.

Ağa takılmış balıklar suya bırakıldı. Ağlar ise imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:40:30. #1.16#
title