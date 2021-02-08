Sevişler Barajı'ndaki balık ağları imha edildi
08.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:40
Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda kaçak avlanan kişilerce kurulmuş 6 ağ, ekipler tarafından imha edildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda kaçak avlanan kişilerce kurulmuş 6 ağ, ekipler tarafından imha edildi.
Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, barajda bot ile yaptığı incelemede, kaçak şekilde kurulmuş 6 balık ağı tespit etti.
Ağa takılmış balıklar suya bırakıldı. Ağlar ise imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer