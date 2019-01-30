Sevinci ve hüznü bir arada yaşadılar

İŞKUR'un TYP çerçevesinde Şuhut Belediyesi'nde işe başlayacak 20 kişi, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi

AFYONKARAHİSAR - Çalışma ve İş Kurumu'nun Toplum Yararına Programı çerçevesinde Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi bünyesinde işe başlayacak 20 kişi, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Şuhut Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine 189 kişi katıldı. Kura çekimi noter huzurunda Şuhut Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Celaleddin Çelik'in önderliğinde gerçekleşti. Çelik'e, Şuhut Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Sabri Yeğen eşlik etti. Kura çekimi gerçekleştirilirken sevinç ve hüznün olduğu bir ortam yaşanırken, 189 kişinin katıldığı kuradan 20 kişi işe başlayacak olmanın sevincini yaşadı.

İŞKUR kura heyecanını yaşayanlardan Osman Akarsu, konuyla ilgili açıklamalarında, "Valla hayırlısıyla bekliyoruz. Nasibimizde varsa, çıkarsa çalışırız" dedi. Fevzi Akdağ ise, "Heyecanlıyız, sadece bende değil hepsinde heyecan var" dedi.

Kurada ismi çıkan Dilek Gönen de, 'Allah razı olsun iyi oldu çıktı. Allah herkese de nasip etsin. Çok mutluyum, Allah herkese bu heyecanı yaşatsın. Çok heyecanlıydım, hayırlısıyla Allah nasip etti çıktı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA