Sevimli Tehlikeli nerede çekildi sorusunun yanıtı, televizyon izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Sevimli Tehlikeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sevimli Tehlikeli nerede çekildi? Sevimli Tehlikeli ne zaman, hangi şehirde çekilmiştir?

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Zarok çok uzun yıllar önce Edirne'de henüz beşikteki bir kız çocuğunu kaçırıp, başka bir aileye evlatlık verilmesine sebep olur. Aradan uzun yıllar geçer ve Zarok eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Vicdan azabını hafifletmek için bu sefer, daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürecektir. Fakat bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir.

SEVİMLİ TEHLİKELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şükrü Özyıldız'ın bir yankesiciyi canlandırdığı 'Sevimli Tehlikeli' filminin kovalama sahneleri için Eminönü'nde 2000 figüranın rol aldığı bir pazar sahnesi kuruldu. Kapalıçarşı'nın ve Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hanın çatısında gerçekleşen kovalama ise dikkat çekti. Sahnelerin çekimi esnasında Özcan Deniz ve ekibi tarihi dokuya zarar vermemek için özel kamera ekibi kullandı.

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