Sevimli Tarikat Yönetme Oyunu Cult of the Lamb Duyuruldu

Devolver Digital tarafından geliştirilen Cult of the Lamb bütün sevimliliği ile sizi tarikatına davet ediyor.

Devolver Digital tarafından geliştirilen Cult of the Lamb bütün sevimliliği ile sizi tarikatına davet ediyor.

Gamescom'da Devolver Digital tarafından duyurulan Cult of the Lamb bu tarikat yönetme oyununa katılmanız için tüm sevimliliğini gözler önüne seriyor. Hiçbir kötülük gütmeyen ana üssünüzü geliştirip tatlı sürülerinizi büyüttüğünüz ve masum ayinler yaptıktan sonra düşman tarikatların liderlerini zararsızca yendiğiniz bu oyunda amacınız tanrısallığa erişmek. Bu renkli dünyadaki şirin karakterler ise yalnızca tarikatınızın bonuslarından biri.

Oyundaki tek mekanik üs geliştirmek de değil; oyun tarafından rastgele üretilen dünyada dolaşıp size tapmayan herkesle dövüşüp tanrısallığı hak eden tek kişinin siz olduğunu göstererek dungeon crawler ve roguelite elementlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Beş farklı gizemli bölgedeki inançsızları arındırıp ritüellerinize devam ederek yükseliş yolculuğunuzun sonunda olmayı hayal ettiğiniz güçlü kuzu tanrıya dönüşebilirsiniz.

Karanlık konseptleri sevimli temalarla birleştirmek kolay bir iş olmasa da Devolver Digital bu iki element arasındaki dengeyi sağlayarak Cult of the Lamb ile etkili bir konsept çıkarmayı başarmış görünüyor. Oyunun kesin bir çıkış tarihi olmasa da planlanan tarih 2022'yi gösteriyor. Oyunun çıkış tarihi duyurulduğu gibi haberdar olmak için istek listenize ekleyebilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu