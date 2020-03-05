Sevimli Sihirbazlar Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Mevsim Sihirbazı Dave, hava durumu ile ilgili kehanette bulunmak için kulübesinden çıkar. Bucketville kasabasındaki değişimi görmek için etrafta dolaşan Dave, çiçek açan çiçeklerde değişim olduğunu ve gökyüzünün bulutlarla kaplandığını fark eder. Dave ve arkadaşları bu değişimin ardındaki korkunç gerçekle karşı karşıyadır. Bir karıncayiyen olan Mr. Whatnot, kasabayı satın almıştır ve büyük bir alışveriş merkezine dönüştürmenin hazırlığındadır. Kasabayı eski haline getirmeye kararlı olan Dave ve arkadaşları zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Groundhog Dave

Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 13.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com