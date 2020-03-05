Sevimli Sihirbazlar Filmi
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Mevsim Sihirbazı Dave, hava durumu ile ilgili kehanette bulunmak için kulübesinden çıkar. Bucketville kasabasındaki değişimi görmek için etrafta dolaşan Dave, çiçek açan çiçeklerde değişim olduğunu ve gökyüzünün bulutlarla kaplandığını fark eder. Dave ve arkadaşları bu değişimin ardındaki korkunç gerçekle karşı karşıyadır. Bir karıncayiyen olan Mr. Whatnot, kasabayı satın almıştır ve büyük bir alışveriş merkezine dönüştürmenin hazırlığındadır. Kasabayı eski haline getirmeye kararlı olan Dave ve arkadaşları zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Groundhog Dave
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com