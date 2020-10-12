Sevimli patiler sahipsiz değil
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Sevimli patiler sahipsiz değil

12.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:33
Sevimli patiler sahipsiz değil

Mamak Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, sadece insanların değil sokaktaki hayvanların da yaşamını olumsuz etkiliyor. Mamak Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanları için besleme çalışmalarını yoğunlaştıran Mamak Belediyesi, hayvanların aç ve susuz kalmaması için belirlenen noktalara farklı zamanlarda mama ve su takviyesi yapıyor. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte ediyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirerek onlara şefkat gösteriyor.

Sokaktaki dostlarımız bize emanet

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında, belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı arttırıyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamanızdır. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz" dedi. - ANKARA

Sevimli patiler sahipsiz değil
Sevimli patiler sahipsiz değil
Sevimli patiler sahipsiz değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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