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Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu

Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de bir tramvay durağında turnikenin üstünde gelip geçenlere aldırış etmeden uzun süre oturan, yatan ve adeta denetim yapan sokak kedisi izleyenleri gülümsetiyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir tramvay durağında turnikenin üstünde gelip geçenlere aldırış etmeden uzun süre oturan, yatan ve adeta denetim yapan sokak kedisi izleyenleri gülümsetiyor.

Sevimli kedi, Vişnelik mahallesinde bulunan Şehitlik Tramvay Durağı'nda bulunan turnikenin üstündeki uzun süre oturuyor. Zaman zaman uyuyan ve bazen de çevreyi pür dikkat izleyen sokak kedisi, turnikeden geçiş yapan vatandaşların ilgi odağı olurken, bol bol okşanıp seviliyor. Turnikeden geçen vatandaşlar, "Çok sevimli kedi, turnikenin üstünde oturmaktan ve yatmaktan mutluluklar duyuyor. Adeta bilet kontrolü yapan sevimli kedi turnikenin maskotu oldu" dediler. - ESKİŞEHİR

Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu

Sevimli kedi turnikenin maskotu oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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