Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu

20.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:22
Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu

Mezitli Belediyesi personeli tarafından beslenerek bakımı yapılan ve 'Mahmut' adı verilen sokak kedisi, çalışanların ve işlemlerini yapmak için gelen vatandaşların en büyük neşe kaynağı olmaya devam ediyor.

Mezitli Belediyesi personeli tarafından beslenerek bakımı yapılan ve 'Mahmut' adı verilen sokak kedisi, çalışanların ve işlemlerini yapmak için gelen vatandaşların en büyük neşe kaynağı olmaya devam ediyor.

Belediyeye gelen vatandaşları ilk olarak sokak kedisi Mahmut karşılıyor. Yaklaşık 1 aydır Mezitli Belediyesi çalışanlarının koruması altında olan kedi, yaptığı hareketlerle kendisini sevdirmeyi de başarıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da karşılaştığında kediyle oynamayı ihmal etmiyor.

Kedi Mahmut'un, yaklaşık 1 ay önce Mezitli Belediyesinin yanında hazırlanan hayvan besleme ünitesine geldiği bilgisini veren Mezitli Kart çalışan Kübra Doğan Ada, "İlk geldiğinde tekir cinsi bir ev kedisi olduğunu anladık. Artık burada kalıcı hale gelince arkadaşlarımızın onayı ile 'Mahmut' ismini verdik ve bir yaka kartı yaptık. Artık belediyenin her tarafını rahatça geziyor. Çalışanlar kadar belediyeye gelenler de çok seviyor" dedi.

Daha önce hayvan korkusu olduğunu ve yaklaşamadığını dile getiren Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı Sevcihan Uçar, bu korkusunu 'Mahmut' ile yendiğini dile getirdi. Mahmut ile tanışan herkesi bir şekilde etkisi altına aldığını belirten Uçar, "Bu yaşa geldim hayvan korkumu üzerimden atamamıştım. Ama Mahmut adını verdiğimiz kedimiz öyle sevimli hareketlerle yanımıza geliyor ki, sevmekten kendinizi alamıyorsunuz" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan her canlının yaşama hakkını en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızın her zaman diğer kentlere göre daha aydın, çevresine ve doğaya daha saygılı, ülke ve Atatürk değerlerine sahip kişiler olduğunu her platformda dile getiriyorum. Belediye çalışanlarımız da aynı aydınlık düşüncelerle hizmet etmeye gayret gösteriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken de hayvan ve doğa sevgilerini ihmal etmiyorlar. Daha önce başka bir kedimiz vardı bu şekilde belediyemiz içerisinde özgürce hareket eden. Onu daha iyi şartlarda olacağı için bir vatandaşımız sahiplendi. Şimdi de arkadaşlarımızın Mahmut isimin verdikleri kedi, Mezitli'nin tüm özgürlüğü ile rahatça her yeri geziyor. Yaptığı hareketlerle özellikle Covid-19'un yoğun olduğu şu günlerde personelimize ve gelen vatandaşlarımıza çok önemli moral oluyor. Ben de belediyeye gelip giderken, katlarda dolaşırken karşılaştığım zaman bir süre zaman geçiyor, kendimi son derece rahatlamış hissediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu
Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu
Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise Cansu Dere Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Erol Bulut Vitor Hugo Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevimli kedi belediyenin maskotu oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:23:34. #1.15#
title