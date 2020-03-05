Sevimli Evcil Hayvanlar Filmi
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Köpek Jerry, şımarık kedi Mandy ve şövalye papağan Frank üç yakın arkadaştır. Üç arkadaş evde tamamen yalnız kaldıklarında uzun süredir düşündükleri bir şey gerçekleştirmeye karar verir. Sahipleri, işe gittiği zaman hayvanlarının yaptığı her şeyi, en komik halleri Tv'de izlemektedir. Durum böyle olunca üç arkadaş, hayvan krallığının en iyilerini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Yarışamada, hayran krallığının en çılgınından en evciline, en komiğinden en uysalına kadar birçok değerlendirme yapılacaktır ve üç arkadaş yarışmayı kazanmada oldukça iddialıdır.
Yönetmen: Alex Sebastian
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Funny Pets 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 71 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com