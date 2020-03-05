Sevimli Evcil Hayvanlar Filmi

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

Köpek Jerry, şımarık kedi Mandy ve şövalye papağan Frank üç yakın arkadaştır. Üç arkadaş evde tamamen yalnız kaldıklarında uzun süredir düşündükleri bir şey gerçekleştirmeye karar verir. Sahipleri, işe gittiği zaman hayvanlarının yaptığı her şeyi, en komik halleri Tv'de izlemektedir. Durum böyle olunca üç arkadaş, hayvan krallığının en iyilerini belirlemek için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Yarışamada, hayran krallığının en çılgınından en evciline, en komiğinden en uysalına kadar birçok değerlendirme yapılacaktır ve üç arkadaş yarışmayı kazanmada oldukça iddialıdır.

Yönetmen: Alex Sebastian

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Funny Pets 2

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 71 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 13.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com