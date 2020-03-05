Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik Filmi

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47

Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik, eğlence dolu bir tatile çıkan ejderha Kokonat ve arkadaşlarının yaşadığı maceraları konu ediyor. Küçük ateş ejderhası Kokonat, en yakın arkadaşları vejetaryen ejderha Oscar ve kirpi Matilda ile birlikte eğlence dolu bir tatile çıkmaya karar verir. Ekip, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde gizemli bir yaz kampına gitmek için vapurla yolculuğa çıkar. Kamp alanına vardıklarında onları bekleyen şey düşlediklerinden bambaşkadır. Kaybolmuş bir ejderha, korkutucu su ejderhaları, etobur bitkilerle dolu olan kamp alanını gören Kokonat ve arkadaşları en kötü tatilleri ile karşı karşıya olduklarını fark eder. Kamp alanında kendilerine yeni dostlar da edinen Kokonat ve arkadaşları, etobur bitkileri yenmek için birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren Kokonat ve arkadaşları tatillerini yeniden güzel bir hale getirmeyi başarabilecekler midir?

Yönetmen: Anthony Power

Senaryo: Mark Slater, Gabriele Walther

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Der kleine Drache Kokosnuss 2 - Auf in den Dschungel!

Yapımcı Firma: Caligari Film- und Fernsehproduktions

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 29.03.2019



Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com