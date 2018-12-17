Sevimi Kedi İçin İtfaiye Seferber Oldu

Marmaris'te ayağına demir saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süren çalışmanın ardından yaralı kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Marmaris'te ayağına demir saplanan kedi için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Marmaris İtfaiye Amirliği Armutalan Mahallesi 517 sokakta ayağına demir saplanan kedi olduğu ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaralı kedinin patisini demirden kurtardı. Yaralı kedi, Marmaris Belediyesi Veteriner ekibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA