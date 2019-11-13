Sevim Köylüoğlu Anaokulu törenle açıldı

13.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:21

Hayır sever iş adamı Suat Köylüoğlu babası ve kardeşinin adına yaptırmış olduğu okulların ardından annesinin adına Sevim Köylüoğlu Anaokulu'nu yaptırdı.



Develi'deki anaokulun açılışına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, hayır sever iş adamı Suat Köylüoğlu ve ailesi, STK temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "Üniversite kurulması için nasıl fakülteler kurulduysa üniversite aşamasına geçmesi için her zaman belediyemizle, vakfımızla, iş adamlarımızla Develi'nin bütün güzel insanlarıyla beraber el el ne kadar bu işin peşinden koşturabilirsek koşturacağız inşallah. Bu okulumuz ilçemize, Develimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu okulumuzdan inşallah hayırlı evlatlar yetişsin ahlaklı, faziletli kendisine, ülkesine, vatanına, bayrağına ve ezanına faydalı olacak nesiller yetişmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sevim teyzemizin de ellerinden öpüyorum. Ben şahsım adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ve Develililer adına hem Suat amcamıza hemde Sevim teyzemize teşekkür ediyorum. Allah onların hayırlarını kabul eylesin" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Rahmetli Ahmet İslamoğlu hocam vardı hepiniz bilirsiniz, onun sohbetlerinde çok bulunduk ve her sohbetinde söylediği bir söz vardı 'hayır denildiği zaman akla gelen insan, iyi insandır' diye. Bizimde hayır denildiğinde aklımıza gelen insanlardan bir tanesi de Suat ağabeyimiz kendisi de iyi insan Allah kendisinden razı olsun, hem babasının adına hem kardeşinin adına şimdi de söz vermiş olduğu annesinin adına böyle güzel bir eseri bırakmış oldu, ben huzurlarınızda tüm Develilier adına tüm misafirlerimiz adına kendisine ve ailesine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hayır sever iş adamı Suat Köylüoğlu "Ben bu kürsüye 2 görevle çıkıyorum vaat etmiş olduğum okulu annemin adına söz verdim ve yaptım o görev bitti 2. görevim Seyrani Eğitim Vakfı olarak daha yapılacak çok işimiz var gördüğünüz kampüsü bütün hayırseverlerimiz ile beraber yaptık. En küçük birim anaokulu en büyük birim fakülte, kampüsümüzün içinde hemen hemen hepsi var. İnşallah Kayseri Üniversitesi değilde Seyrani Fakültesi olarak ileriki yıllarda görmeye çalışacağız. Kuruluşundan bugüne kadar yönetimde görev almış emeği geçmiş bütün hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza vakıf olarak çok çok teşekkür ediyoruz, aramızdan ayrılanlar var onlara da rahmet diliyoruz Allah günahlarını affetsin" dedi.



Açılış konuşmalarından sonra okunan duanın ardından Sevim Köylüoğlu Anaokulunun açılışı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA