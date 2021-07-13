Sevim KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sevim KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi Cebeli Köyü Çiçekli mahallesi sakinlerinden Sait KARABULUT'un eşi Mevlüt ve Fatih Serkan KARABULUT'un anneleri Ahmet, Hasan, Sabri ve Osman KARABULUT'un kardeşleri Mehmet KARABULUT'un yengesi Sevim KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00'da aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sait KARABULUT: 0537 275 29 30

13 Temmuz 2021, Salı

Kaynak: Habermetre