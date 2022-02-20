Sevim'in protez kol sevinci

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de geçirdiği iş kazası sonrasında iki kolunu kaybeden Sevim Nur Türkmen'in protez hayali, hayırseverler tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri'de yaşayan Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen, geçtiğimiz yaz harçlığını çıkarmak için girdiği işte temizlediği makineye kollarını kaptırdı. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede 2 kolu da dirsek altından kesilen Türkmen'in hayatı kabusa döndü. İHA mikrofonlarına konuşan Türkmen, "Kolumdaki kaslar ve sinirler çok zarar gördüğü için kollarım kesildi. O günden sonra bir bebek gibi anneme bağlı olarak yaşıyorum. Annem, kuzenim veya babam olmadan hiçbir yere gidemiyorum. Evin içerisinde yataktan kalkarken bile annemle yatıp kalkabiliyorum. Derslerimde de yemeğimde de hepsini anneme bağımlı olarak yaşıyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamak istiyorum. Kendi yiyip içmek, kendim gezebilmek istiyorum. En basitinden bir kapıyı açabilmek, kaşığımı kendim tutup kendim yemek istiyorum" diyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Protez koluna kavuştu, mutluluktan havaya uçtu

Protez kol isteyen talihsiz kıza, hayırseverler sahip çıktı. Ankara'da protez kollarına kavuşan Sevim Nur, uzun bir aradan sonra ilk defa kendi elleriyle bir şey yemenin sevincini yaşadı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden ailesi de büyük mutluluk yaşadı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel