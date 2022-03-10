Sevilla - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta? 10 Mart UEFA Avrupa Ligi Sevilla - West Ham maçı hangi kanalda olacak? Maç nerede oynanıyor?

Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Sevilla - West Ham maçı oldu. Peki, Sevilla - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - West Hammaçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Sevilla - West Ham maçı bugün mü? Sevilla - West Ham maçının rövanşı ne zaman? Sevilla - West Ham maçı nerede oynanacak?

SEVİLLA - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sevilla - West Ham maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 20:45 'de başlayacaktır.

SEVİLLA - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla - West Ham maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SEVİLLA - WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Sevilla - West Ham maçı, Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem