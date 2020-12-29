Sevilla - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sevilla - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:44
Sevilla - Villarreal İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sevilla - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Sevilla - Villarreal maçıdır. Peki Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SEVİLLA - VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sevilla - Villarreal maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.

SEVİLLA - VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla - Villarreal maçını Spor Smart HD, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

SEVİLLA - VİLLAREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.

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