Sevilla - Valencia maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Valencia maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

İspanya Süper Kupa'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sevilla - Valencia maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sevilla - Valencia maçı hangi kanalda? Sevilla - Valencia maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?