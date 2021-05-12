Sevilla - Valencia İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sevilla - Valencia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Sevilla - Valencia maçıdır. Peki Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SEVİLLA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sevilla - Valencia maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 20:00 'de başlayacaktır.
SEVİLLA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sevilla - Valencia maçını S Sport Plus ve Spor Smart HD kanalından izleyebilirsiniz.