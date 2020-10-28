Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Sevilla - Rennes arasındadır. Peki Sevilla - Rennes kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?