Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:42
Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Sevilla - Rennes arasındadır. Peki Sevilla - Rennes kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Sevilla - Rennes karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Sevilla - Rennes maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

SEVİLLA - RENNES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

SEVİLLA - RENNES MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilla - Rennes maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.

SEVİLLA - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz.

SEVİLLA - RENNES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla'da oynanacak.

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