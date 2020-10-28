Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:42
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Sevilla - Rennes arasındadır. Peki Sevilla - Rennes kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Sevilla - Rennes karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Sevilla - Rennes maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
SEVİLLA - RENNES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
SEVİLLA - RENNES MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevilla - Rennes maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
SEVİLLA - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz.
SEVİLLA - RENNES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla'da oynanacak.