"Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" iddiası İspanyol spor basını, Sevilla Kulübünün, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti.

İspanyol spor basını, Sevilla Kulübünün, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti.

İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi lakaplı) transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.

Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.

Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon avro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi.

Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA