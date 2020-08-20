Sevilla İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? Sevilla İnter maçı şifresiz canlı yayınlanaca Dünyanın en büyük spor olaylarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finaline kısa bir süre kaldı Peki, Sevilla İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla İnter maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı? UEFA Avrupa Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Sevilla oldu. Milyonlarca sporseverin ilgi odağı haline gelen final maçı öncesi Sevilla İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayınlanacak mı? Sevilla İnter maçı şifresiz canlı yayınlanacak mı gibi soruların yanıtları merak edildi. SEVİLLA İNTER MAÇI NE ZAMAN? Sevilla İnter UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. SEVİLLA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA? Sevilla İnter UEFA Avrupa Ligi maçı final maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak... SEVİLLA İNTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla İnter UEFA Avrupa Ligi final maçı ücretli yayın platformu olan beIN Sports'tan yayınlanacak... SEVİLLA-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK? Sevilla ile Inter arasındaki UEFA Avrupa Ligi Final Maçı Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla'da oynanacak. UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OLACK? Polonya'nın PGE Arena Gdansk stadyumunda 27 Mayıs 2020 tarihinde oynanması planlanan maç COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiştir. Final maçı 21 Ağustos 2020 tarihinde Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumunda oynanacaktır. MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK? Online olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan UEFA Başkanı Ceferin, maçlara seyirci alını alınmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Şu anda finalleri seyircili oynatabileceğimizi düşünmüyorum ama işler sürekli değişiyor. Şu anda umudum, bu turnuvaları oynayacağız. Seyirci ile ilgili henüz resmi bir karar vermedik, Temmuz başında bu kararı vereceğiz."