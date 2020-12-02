Sevilla - Chelsea Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Sevilla - Chelsea Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:40
Sevilla - Chelsea Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Sevilla - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Sevilla - Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

SEVİLLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sevilla - Chelsea maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

SEVİLLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla - Chelsea maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maçDigiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacaktır.

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SEVİLLA - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla'da oynanacak.

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