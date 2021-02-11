Sevilla - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Messi kimdir?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Sevilla - Barcelona maçıyla tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilla Barcelona karşısında mücadelesini elden bırakmadı ve maçı galibiyetle sonlandırdı. Sevilla - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Messi kimdir?

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Sevilla - Barcelona maçı bugün akşam gerçekleşti. Adrenalinin yüksek olduğu maçta Sevilla takımı 2 - 0 galibiyetle yarı final ilk maçında kazandı. Barcelona takımı oyuncusu Messi ise 900 oyununu oynayarak tarih yazdı.

BARCELONA MESSI KİMDİR?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987, Rosario, Arjantinli futbolcudur. Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Halen Barcelona'da oynayan futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir. Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini aldı. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermektedir.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-2005 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

Messi, kariyeri boyunca altı La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dahil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Messi'nin en fazla gol attığı takım Sevilla olurken, Endülüs kulübüne karşı oynadığı 41 maçta 37 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinde 6'şar kez Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanan Messi, bu zamana kadar Barcelona ile birlikte 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 6 Kral Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası kazandı.