Sevilen Oda Başkanı Vefat Etti

Kalp krizi geçiren ve yaklaşık yarım saat süren kalp masajıyla hayata döndürülen Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Mehmet Aytaç dün gece hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan ve Kırkağaç Devlet Hastanesine gitmek üzere otomobiline binmek üzereyken kalp krizi geçiren ve daha sonra olay yerine gelen 112 acil ambulansı ekiplerinin kalp masajına cevap vermeyen Aytaç, hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan yaklaşık yarım saatlik kalp masajı uygulamasıyla hayata tutunan ve Manisa Sekiz Eylül Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aytaç, dün gece yaşam savaşını kaybetti.

59 yaşındaki sevilen oda başkanının vefat haberi, tüm ilçeyi yasa boğdu.

Şubat ayında yapılan kongrede tüm üyelerin oyunu alarak 7 yıldır sürdürdüğü Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına "devam" diyen Mehmet Aytaç, bugün Kırkağaç İlçe Mezarlığına defnedilecek.

Aytaç evli ve bir çocuk babasıydı. - MANİSA