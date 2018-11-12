Sevilen Müdür Belediye Başkan Aday Adayı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ekrem Keçe, AK Parti'den belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı.

Türkiye genelinde 31 Mart 2019 günü yapılacak olan mahalli idareler seçimi için aday adaylık süreci başladı. Aday olup hizmet etmek isteyen vatandaşlar bulundukları görevlerden istifa edip il ve ilçe başkanlıklarına başvuru yapıyor. Bunlardan biri de Hacettepe Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde kent ve çevre yönetimi alanında doktora yapmakta olan Ekrem Keçe. Keçe, Tufanbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevini yürütürken bu görevden istifa ederek Tufanbeyli AK Parti Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanlığına yaptı.

Keçe, aday adayı olduktan sonra hemen kolları sıvayarak halkın arasına karıştı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşıp onların sorunlarını dinleyerek Tufanbeyli'ye yapılması gerekenler hakkında istişarede bulundu. Vatandaşlar bir taraftan Tufanbeyli'nin sorunlarını ve nasıl çözüleceğini anlatırken bir taraftan da Keçe'ye inandıklarını genç, dinamik ve eğitimli bir başkanın Tufanbeyli'ye çok faydalı olacağını söyledi.

"Erdoğan belediyeciliğini Tufanbeyli'ye getireceğiz"

Ekrem Keçe, aday adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben tarım kredi kooperatifinde müdürlük yaptığım sırada da hep vatandaşların yanında ve onların sorunlarını dinleyen bir insandım. Ben ilke olarak vatandaşı tanımayan, onu bilmeyen odasından çıkmayan bir insanın vatandaşın sorunlarını çözemeyeceğini, vatandaşı tanımayacağına inanan bir kişiyim. Bu nedenle görevim gereği Tufanbeyli merkez ve tüm mahalleleri karış karış geziyorum. Hem merkezin hem de mahallelerin sorunlarını, bire bir vatandaşların sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu nedenle belediye başkanlığına aday adayı oldum. Ben bu sorunların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başardığı Erdoğan belediyeciliğini Tufanbeyli'ye getireceğim. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yaydığı başarı hikayesini bende Tufanbeyli için hizmete koyacağım. Bunu başardığımızda Tufanbeyli'nin parlayan bir yıldız ve cazibe merkezi olacağına inanıyorum" dedi.

Keçe, belediye başkanı olmayı halka efendi değil hizmetkar olmak için istediğini belirterek şöyle devam etti:

"Ben şuanda Hacettepe Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde kent ve çevre yönetimi alanında doktora yapmaktayım. Eğitim alanında bir kent için yapılması gerekenleri öğreniyorum. Ben hem eğitim alanında hem de yaşarken öğrendiklerimi kendi doğup büyüdüğüm memleketim için hizmete çevirmek istiyorum. 1958 yılında ilçe olan Tufanbeyli'nin geri kalmışlığını bitirmeye geliyorum."

Ekrem Keçe'nin, anket şirketlerinin yaptığı ankette ön sıralarda çıktığı öğrenildi. - ADANA