Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya

Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Para yüzme S5 sırtüstü finalinde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk 43.48'lik derecesi ile 3. sırayı alarak bronz madalya elde etti ve Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk Paralimpik madalyasını kazandırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Para yüzme S5 sırtüstü finalinde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk 43.48'lik derecesi ile 3. sırayı alarak bronz madalya elde etti ve Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk Paralimpik madalyasını kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; "Üzerinde birçok emeğimiz ve desteğimiz bulunan milli sporcumuz Sevilay Öztürk'ün tarihi başarısı bizi oldukça gururlandırdı. Sporcumuzu, antrenörünü ve değerli ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Emine Erdoğan Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Burak Deniz Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Salih Uçan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sevilay Öztürk'ten tarihi madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:29:01. #1.16#

title