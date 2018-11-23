Sevil Gezer 20 Gün Sonra İlk Kez Annesiyle Konuştu

Gaziantep'te kaçırılan 14 yaşındaki Sevil Gezer, Müge Anlı, yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 20 gün sonra ilk kez annesiyle konuştu.

Gaziantep'te 2 Kasım günü 14 yaşındaki Sevil Gezer, 31 yaşındaki Uğur Dişçi tarafından kaçırıldı. Küçük kızın babası Ercan Gezer, kızını almak için Uğur Dişçi'nin evine gitti. Ancak Dişçi'nin akrabaları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Küçük Sevil'in ise nerede olduğu bilinmiyordu.

7 aylık hamile ve 3 çocuğuyla tek başına kalan anne Aycan Gezer, Müge Anlı'ya çıkarak kızının bulunması için yardım istedi. Eşine olduğu gibi kızının da başına kötü bir şey getirilmesinden korktuğunu dile getirdi.

Müge Anlı, yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda küçük Sevil'i buldu. Sevil, 20 gün sonra annesiyle ilk defa Müge Anlı'da konuştu. - İSTANBUL