Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşan 14 Şubat öncesi "Sevgililer Günü Pazarı" kuruldu. Çeşitli hediyelik eşyaların ve yiyecek ürünlerin satıldığı pazarda ziyaretçilere, petshoplarda ve çiftliklerde hediye olarak hayvanların satın alınmaması çağrısı yapıldı.

Marmaris 'in Armutalan Mahallesi'nde bulunan Camiavlu Pazaryeri'nde kurulan "Sevgililer Günü Pazarı"na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Hayvanseverler tarafından organize edilen pazarda, barınaktaki hayvanların sahiplenilmesi konusunda broşürler dağıtıldı. Marmaris ve çevre ilçelerde yaşayan yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği Pazar hakkında Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız açıklama yaptı. Yıldız şöyle konuştu,"14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması sebebiyle bugünkü etkinliğimiz düzenledik. Vatandaşlar bu gibi özel günlerde pet shoplarda, çiftliklerde cins hayvanlar satın alıp sevgililerine hediye olarak veriyorlar. Bu hediye edilen j-hayvanlar genelde terk edilip barınağa düşüyorlar. Bunun için vatandaşlara barınaklardan hayvan sahiplenin diyoruz. Sevgiyi parayla satın almayın ki barınaktaki hayvanların önü açılsın."

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter ise şunları söyledi, "Bize göre, sevgililer gününde önemli olan sevginin kendisidir. Sevginin de sadece iki cinsten insanın birbirine duyduğu sevgi olmadığını da biliyorum. Sevginin hiçbir zaman dili, cinsi olmaz. Allah'ın yarattığı canlıları korumak, kollamak ve onlara iyi davranmak için, hem büyüklere hem de çocuklara farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik."Vatadaşlar da pazarın kurulmasından ve hayvanlar konusunda farkındalık oluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA