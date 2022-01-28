Son dakika haberi! Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise 34 yıl hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, intihara kalkıştığını iddia ettiği 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurup ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı mütalaasını tekrarlayarak, 34 yıl hapis talep etti. Sanık avukatına savunma için süre verilerek, duruşma ertelendi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.