'Sevginin Renkleri' Tek Kitapta Birleşti



Refika Banu Çelebi, 'Sevginin Renkleri'nde sevgi, aşk, fedakârlık ve umut gibi kavramları gözlerinizi kırpmadan okuyacağınız bir hikâye ortaya koyuyor. İlk baskısı İkinci Adam Yayınları'nda gerçekleştirilen ve tüm kitap marketlerde yerini alan Sevginin Renkleri, online platformlarda da okuyucularla buluşuyor.