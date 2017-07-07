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'Sevginin Renkleri' Tek Kitapta Birleşti
Renkler yalnızca ışıkta, gökkuşağında mı buluşur, yoksa kuvvetli bir sevginin de renkleri var mıdır? Genç yazar, edebiyat aşığı Refika Banu Çelebi, sevginin renklerini 478 sayfalık kitabında ilgi çekici bir hikâye ile buluşturdu.
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Refika Banu Çelebi, 'Sevginin Renkleri'nde sevgi, aşk, fedakârlık ve umut gibi kavramları gözlerinizi kırpmadan okuyacağınız bir hikâye ortaya koyuyor. İlk baskısı İkinci Adam Yayınları'nda gerçekleştirilen ve tüm kitap marketlerde yerini alan Sevginin Renkleri, online platformlarda da okuyucularla buluşuyor.