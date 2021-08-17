Sevginin ayakta tuttuğu yarım asırlık berber
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Sevginin ayakta tuttuğu yarım asırlık berber

Sevginin ayakta tuttuğu yarım asırlık berber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 54 yıldır berberlik yapan 68 yaşındaki Beytullah Solak, yarım asırdan fazladır sevdiği mesleği yapıyor.

Eskişehir'de 54 yıldır berberlik yapan 68 yaşındaki Beytullah Solak, yarım asırdan fazladır sevdiği mesleği yapıyor.

Eskişehir'de 54 yıl önce ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı berber dükkanı ile bölgede en eski esnafı olarak biliniyor. Beytullah Solak emekli olduktan sonra sevdiği mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Berberlik mesleğine 12 yaşında başlayan Beytullah Solak, mesleğinin en güzel tarafını eski dostlarının gelmesi olduğunu dile getiriyor. Kendi müşterilerini tıraş etmenin yanında müşterileriyle konuşmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Solak, "Dostlarımın dükkanıma gelmesi ve onlarla eski zamanları yad etmek beni mutlu ediyor. Bu mesleği sevmeden yapılması çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bizler çırakken bu işi seviyorduk. Şu anda işimize olan sevgimiz hiç değişmedi. Bizler, eski esnaflar olarak bir iş yaptığımız zaman yolda bırakmayız sonuna kadar götürüyoruz. Bu meslekte çalışırken çok anımız oldu. Bazı anılar hayat dersini bize öğretiyordu. Ben geçmişte çok çırak yetiştirdiğim oldu. Bizler yaşlı olduğumuz için gençler, çırak olarak çalışmıyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sevginin ayakta tuttuğu yarım asırlık berber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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