Sevgiliye Uzun Mesajlar: Romantik Whatsapp'tan Atılacak Sevgili Mesajları

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Sevgiliniz için doğru mesajı bulmak zor olabilir. Sevgililer için en iyi aşk mesajlarından ve selamlardan bazılarını aşağıda bir araya getirdik.

SEVGİLİYE UZUN MESAJLAR

Hayat önceden kıymetli değildi bu kadar. Yaşamanın hiçbir anlamı yoktu, önemi yoktu. Sonra sen çıktın karşıma, üstüne bir de seni kaybetme korkusu çıktı. Ben hayatımda hiçbir şeyden bu kadar korkmadım. Hiçbir düşünce bu kadar ürpertmedi içimi. Düşüncesi bile aklımı başımdan alırken, yaşanmışlığını düşünemiyorum. Varlığın sevgilim, varlığın en büyük dua sebebim. Seni düşündükçe içimin ısınması, yüzümdeki gülümseme seni ne kadar sevdiğimin en büyük kanıtı. Varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan, ömrüm boyunca hep yanımda ol. Beraber yol alalım, sen hep yanımda dur, elimden tut, bırakma.

Ben aşk neymiş sende gördüm sende yaşadım. İçim seninle doldu, taştı. Ben ben olmaktan çıktım tamamen sen oldum. Seni düşündüğümde daha da güzelleşiyor dünya. Hayat daha yaşanabilir geliyor. Gözlerine baktığımda anlıyorum yaşadığımı. Zerrelerime kadar hissediyorum varlığını. Yokluğun aklıma geliyor bazen.. nefesimin kesildiğini hissediyorum. Düşüncesinin tüylerimi ürperttiği bir şeyi yaşama ihtimalimi düşünmek bile hayattan vazgeçmeme neden olabiliyor. Varlığını sürekli hissettiğim, senin gülüşünle geçireceğim günler yaşama hevesimi arttıran tek şey. Gel sevgilim benim ol, senin olayım. Birlikte mutlu sonsuz olalım.

Artık varlığım da yokluğum da seninle olacak, tıpkı dünüm ve bugünümdeki gibi. Sen kalmayı istediğin sürece hayatımın tam ortasında olacaksın sevgilim. Yıllarca kurduğum hayaller seninle can buldu, seninle güzelleşti. Hayallerimden çok daha güzel bir aşk sundun sen bana. Şimdi ise o hayallerin çok daha ötesinde bir düşüm var. Bir gün senin sesinle uyanıp, gözlerimi her sabaha seninle açmak. Sana kavuşacağım gün dünyaya gelme sebebim de anlam bulmuş olacak. Mutluluk adına ne varsa seninle tamamlanacak, seninle bir bütün olmanın huzurunu ömür boyu yaşayacağım.

Aklıma geldiğinde karışıyor mevsimler. Gözlerini düşündüğüm her yer sanki bir ilkbahar sabahı. Seninle yaşadıklarımız sevgilim, bir hikayenin çok daha ötesindeydi. Biz seninle bir hikayeydik. Mutlu bir hikaye. Sen benim en güzel hikayemsin. Başlayan ve bitmesini asla istemediğim.

Günaydın yüzümdeki tebessümün mimarı. Günaydın hayatıma anIam veren güzeI insan. Günaydın kahramanım. Sen bana beIki de kızacaksın ama ben sabaha kadar uyumayıp seni düşündüm. Seni hayaI ettim. Bir sürü hikayeIer yazdım başkahramanIarı sen ve ben oIan. Bütün gece senin uyuyuşunu hayaI ettim. Sanki yanımdaymışçasına her anımızı hissettim. Sanki sen benim soI tarafımda uyuyormuşsun gibi. Sanki senin göğsünde yatıyormuşum gibi. Sanki seni öyIece hiç kıpırdamadan sabaha kadar izIemişim gibi… O meIek yüzünü hayaI ettim. DağıImış saçIarını, eIIerini hayaI ettim. KirpikIerine bakıp iç geçirdim. Bazen nefes aIıp verirken korktum. Sanki uyanacakmışsın gibi geIdi. Uykunu böImek istemedim sevgiIim. DudakIarın öyIe güzeIdi ki öpmek istedim, yapamadım. Çünkü saat gecenin biImem kaçıydı. AnIarsın işte. Uyandırmaya kıyamadım. Kıyamadığım kadar da bir an önce sabah oIsa da uyansa diye geçirdim içimden. Çünkü göz kapakIarını açtığında iIk göreceğin yüz ben oIayım istiyorum sevgiIim. UykuIu gözIerinden öpesim var. Sanki şimdi uyanacakmışsın da uykuIu sesinIe bana "günaydın" deyip güIecekmişsin gibi.. O kadar güzeI uyudun ki sevgiIim, meIekIer biIe hayran kaIdı. Ne güzeI bir histi tüm gece seninIe oImak. Şimdi dudakIarına bir öpücük konduracağım. Ve kuIağına "günaydın sevdiğim adam" diye fısıIdayacağım. Günaydın her şeyim oIan adam. Günaydın sevdiğim…

Şimdi yatakta dönüşünü izIiyor oIabiIirdim. Yüzünün güzeIIiğini,dudakIarını,nefes aIıp verdikçe hareket eden göğüsüne bakabiIirdim uzun uzun.beIki sonra yanına yatıp uyurdum.sıcakIığında, kokunu içime çeke çeke.çenen yine eIIerimi çağırırdı,dudakIarın yine öpüIesi oIurdu.Sen şimdi uyuyorsun ya kirpikIerinden öperdim,dudağının kenarIarından,üşümüş saçIarından,sakaIIarından,yatağa öyIesine koyduğun eIIerinden öperdim. GözIerini açar açmaz göreceğin dünyanı öperdim.AIdığın nefesten öperdim be. Ama öpmeye de kıyamazdım sanırım uyanırsın diye sadece izIerdim gökyüzünü izIemek gibi oIurdu seni izIemek. Uyu,kaIbinin her zerresini öptüğüm adam??

Geceden gündüze dönen gökyüzüm gibisin. Öyle huzurlu,öyle sessiz sakin ki hiçbir şey bozamıyor seninle gelen güzelliği. Uyuyamıyorum bak sarılıyorum köpüşe sımsıkı sana sarılır gibi o da yetmiyor artık seni hissettirmeye. Öyle çok seviyorum ki seni gökkuşağı gibi,yağmurdan sonraki toprak kokusu gibi. Ama en çok senin kokunu seviyorum içime çekince sarhoş edebilecek kokunu. Seni böylesine kötü bi dünyada öyle güzel seviyorum ki sana sarılınca papatyalar açıyor her yerde. Seni gökyüzü gibi seviyorum. Sonsuz ve eşsiz.

Yanımda uyu istiyorum sadeceee ömrümün sonuna kadar hiç bir şey yapmadan senin uyuyuşunu seyredebilirim bitanem.sen uyurken saçlarınla oynarım mesela yüzünü okşarım.gözlerinin altından öperim seni ve hiç bıkmam.o an dünyada seni seyretmekten daha güzel daha önemli hiç bir şey yokmuş gibi.nefes alıp verişini dinlerim.öyle huzurlu uyurum kii mutluktan kalbim durucak gibi olurr.sen gögsümde uyurken izlenen efilmlerin hepsi güzel mesela.fonda senin nefesini dinleyerek film izlemek sonra o huzurun içinde uyumak.söylüyorum sana nefesin bana huzur veriyor diye aşkımm.sadece bir ömür yanımda uyu istiyorum.yanımda uyu ki o huzurlu nefesini dinleyebileyim.yanımda uyu ki seni öperek uyandırabileyim.sadece yanımda uyu bir ömür.senin bir kokun var bitanem olur olmadık zamanlarda burnuma gelen bir kokun var.mesela şimdi gecenin bir yarısı durup dururken sen kokuyorsun bir yerlerden.sanki az önce boynundan öpmüşüm gibi.senin bir kokun var aşkım.içime çekmeye doyamadıgım.ömrümü son nefesime kadar boynunda geçirebilirim mesela.güzel olur bence.düşünsene son nefesim senin kokun.ölmem ki ben o zaman.o zaman sonsuz olurum cennet her istenilenin oldugu bir yermiş ya hani cennete gider miyim bilmem ama olur da gidersem her yer sen kokar.cennet sen olursun ve o zaman orası da anlam kazanır.aama oraya kabul edilecegimi sanmıyorum.ALLAH bir insanı bu kadar sevdim diye affetmez beni bir insana tapıcak derecede sevdim diye.onu ibadetim haline getirdim diye.günahımsan günahımı sonsuza dek kabullenirim ben yeter ki kokundan uzak kalmayayım

Özlemin o kadar ağır ki göğüs kafesimdeki daralmayı hafifletecek tek bir şey bulamıyorum. Hani diyorum yanımda olsaydı da hiç konuşmasaydı öylece otursaydı. Bazen rüzgar getiriyor kokunu, bazen bir şarkının sözünde buluyorum seni. Geçmişe geleceğe dair ne varsa seninle yaşanmış sanki, sensiz tek bir an geçiremiyorum. Kokun aklıma geldikçe burnumun direği sızlıyor. Bir gün kokunu hiç hatırlayamamaktan korkuyorum. Sahi sevgilim sen de özledin mi özlediğim kadar seni?

Beni anlamanı beklemiyorum senden. Çünkü seni bu kadar nasıl sevdiğimi ben de bilmiyorum. Nefes almak gibi seni sevmek. İçim o kadar seninle dolmuş ki yokluğunu düşünemiyorum. Artık düşlediğim tek bir şey var. Kalan ömrümü seninle, senin yanında geçirmek. Akşam gözlerimi yanında kapatmak, sabaha seninle ulaşmak. Çok mu uzak dersin kokunla uyumaya başlayacağım günler? Baharın kokusu sen gelince geliyor sanki, yokluğun ise kış ortasındaki ayaz gibi. Gel kokunla ömrüme baharı getir.

Sana aşık olduğum günü hatırladım sevgili. Bir sonbahar akşamıydı. Sararan yapraklara, kötü havalara inat baharı hatırlatıyordu gülüşün. Gülünce gözlerinin içi gülüyordu. Hayattaki tüm kötü şeylere inat burdayım der gibi bakıyordu gözlerin. Sana o gün aşık oldum. Gözlerimi sanki yeniden açtım hayata. O günden sonra ne kendimi senden alabildim ne de düşüncelerimi. Baktığım gittiğim gezdiğim her yerde sen vardın. Senin hayalinle yaşadım her şeyi. Gel, sensizliğe mahrum etme beni. Ben seni sensiz de severim ama yokluğun günden güne eritir bedenimi. Gel sevgilim. Ruhum seninle dolsun, seninle sonsuz olalım.

Gunesim oldun usuyen yüreğimi isittin şu basit iki kelimeye sen anlam kazandirdin'seni seviyorum' günden güne değerini yitiren cevheri aldin sevginle isledin yeniden her gün yeni bir beni keşfettim sayende içime umutsuzluk düştüğünde mutsuz olduğumda sen güldurdun yüzümü ne zaman sinirlensem ne zaman icim de fırtınalar kopsa sigindigim liman hep sen oldun her sabah sesinle uyanmayi seviyorum ben ya da nefes alış verisini hissederek uyumayı aslında her gün yeni bir masal yaşıyorum seninle ama mutlu sonla biten ya da mutlu sonsuz mu demeli ben aslında aldığım her nefes kadar muhtacım sana soludugum her hava kadar. Korkularimi endiselerimi seninle yendim ben içimde ki boşluğu seninle doldurdum hayatım seninle anlam kazandı.Ben ilk defa bi insanı kaybetmekten korkuyorum çünkü nasıl desem insan gunesini nasıl kaybetsinki eğer kaybederse hep gece olur hep karanlık yani.Bazı gecelerde gökyüzüne bakıyorum oyle o gökyüzü benim hayal perdem oluyor seninle yaşayacağım hayaller beliriyor gözümün önünde .Ben hayatta hiç risk almadım biliyo musun bitanem hep korkularim her seyin önüne geçiyordu ta ki seni taniyana kadar hayatıma oyle bir girdin ki seninle yeniden doğmuş gibi oldum beni baştan yarattin.Sanki böyle bazı şarkılar bizim için yazılmış gibi bazıları ise bizi anlatıyor işte. Hani böyle gülmem için elinden gelen her seyi yapıyorsun ya bu beni o kadar mutlu ediyor ki.Bazen sanki bir ruyaymis gibi geliyor bütün bu yaşadıklarım ama ruyaysa bile kimse uyandirmasin beni sonsuza kadar sürsün bu rüya. Senin şimdi hangi yönünü anlatiyimi ki anlat anlat bitiremem ki seni.Seni seviyorum çünkü sen hep benimlesin gözümü kapatmam yeterli görmem için ne zaman seni hayal etsem içimde kelebekler ucusuyo böyle karnimda çok değişik bi sıcaklık hissediyorum böyle nasıl desem anlatamıyorum ki keske kalbimin dili olsa da seninle konusabilse gerçi sadece gozlerime bile baksan seni ne kadar çok sevdiğimi anlarsın ki ben bir tek senin yanında kendimi tamamlanmış ve özgür hissediyorum ben bir tek senin yanında çok mutluyum ya da seni yanımda hissetiğimde boyle bi adaya gidelim seninle icinde yanlız ikimiz olalım kendi dünyamızı kuralım orda ben korkmam biliyo musun çünkü sen yanimdasin bir tek seninleyken kendimi tam güven de hissederim ben çünkü başıma bir sey gelmesine asla izin vermezsin biliyorum.Şimdi gelip bana kalbini ver desen veremem çünkü o sende ki zaten bundan sonra sana ait ona iyi bak olur mu sevdiğim.iyi bakacagindan adım gibi eminim. Hani ben hayal kurmayı ve o hayallerin gerçekleşeceğini seninle öğrendim. Bilmediğim seyleri sorduğumda anlamasam bile tekrar tekrar anlattin senden öğrenecek çok şeyim var ki benim ömrümün sonuna kadar sesini dinleyebilirim. Sana BEYİM diycem böyle KOCACIĞIM dicem her istediğim de boynundan öpebilcem aslında hiç durmadan da öpebilirim. yaşayacağım ney varsa seninle yaşamak istiyorum ben bir ömür ellerinden tutup hiç birakmamak istiyorum. o kadar çok baglandim ki sana hayatım her saniye acaba su an napiyor diye düşünüyorum oysaki ben sadece nefesini nefesimde hissetmek istiyorum kimseyi sevemem diyen ben deli divane aşık oldum sana. Her anım da seni istiyorum yanımda iyi gunumde kötü gunumde hep sen ol istiyorum her an hayatımın her yerinde ol bana hep oyle güzel guzel bak sesini her duyduğumda kalbimin ritmi değişiyor bir gün yanımda gelince zaten duyarsin kalp ritmimi. Sadece ismini duyunca bile kendimden geçiyorum mesela. Evet seni aşırı kiskaniyorum benden başka kimse sevmesin istiyorum seni paylasamiyorum iste seni kimselerle sadece ben seviyim sadece benimle gül. Iyi ki der ya insan hani sen de benim iyikimsin iyi ki gelmissin be valla o gün iyi ki cevap vermişim sana iyi ki benim sevdiğimsin seni çok seviyorum ben ve ömrümün sonuna kadar da çok sevicem kalbimin tek sahibi ¦

Beni o kadar fazla hasretle bekletme sakın.Saçlarının kokusu geliyor kilometrelerce uzaktan lodos gelir gibi.Ben okyanusun ortasında bir balıkçı , sen ise okyanusun ta kendisi. Sevdanın tarifi , ileride çocuklarımın annesi.Ben yazıyorum evet nedenini sorma.Sana olan sevdamı en iyi bu şekilde anlatıyorum.Dünyada ki en şanslı insana örnek ver deseler.Kesinlikle kendimi seçerdim.Nedenini sorma zaten cevabı cümlelerde gizli.Baktıkça yüzüne gözlerim doluyor , aşkı tadıyorum , seni tanıyorum ve hep benim lesin . Gece hüzün çöktü yine yanımda sen olmayınca sigarayı gerçekten fazla içer oldum.Duvarlar üstüme geldikçe ben izmarit söndürüyordum.Ne yapayım bu kadar da güzel olmak zorunda mıydın ? Belkide saçlarını hasretle koklayacağım.

İyi geceler sevgilim , yorganım da ten kokun sen olmayınca yastığıma hasret çöker.Saçlarının rengini kainata benzetiyorum.O kadar güzel o kadar narin ki bakmaya bile kıyamıyorum. Sensizlik olmasın uğramasın yokluğun bana , sonsuz olsun sevdamız bu mesajda kanıtımız.Ben yazıyorum yine seni düşünerek sen uyurken.Yanımda olmasan da hasretle bekleyeceğim seni. Anlatmayalım herkese öyle sevdamızı nazar falan değer.Belki de tüm kainat bilecek aşkımızın ne kadar güzel olduğunu.Kalbim çıkacak gibi oluyor senin yüzünü görünce , gündüz güneş gece ay bile diz çöker önünde.Sen sevdanın tarifi , yemekteki aşım , çorbamda ki tuzumsun.

Hatırlıyor musun ? ilk buluşmamızı korkma ne giydiğimi sormayacağım.Nasıl da heyecandan titrediğimi aşkla bakıyordum daha ilk tanışmamızda , sen ise umursamaz bir tavır.Ama biliyordum o gün biz gerçekten biz olucakdık . Biz kelimesi ne kadarda yakıştı bizim aşkımıza.Sevdamızın tarifi olmasın.Kızımız olursa adı Sevda olsun bakışlarımızla kızımız anlatsın aşkımızı.Ben seni sevdikçe

bu dünyayı seviyorum . Rabbim e binlerce kez şükürler ediyorum.Gözlerim doluyor yine sen olmayınca babandan isteyeceğim seni her ne kadar utansam da.

Kahveme tuz koymazsın biliyorum kıyamazsın bana , adetdendir diye sen yinede koy gülelim o güzel ailenin yanında.Anneme ilk resmini gösterdiğimde bu kız sana nasıl bakmış demiş ti , hayran kalmıştı yüzüne , insanlara seni tanıtmaya korkuyorum ailem haricinde.Sen sevdanın en güzel hali en doğal yanısın .Kelimelerim kifayetsiz kalıyor aşkım , uğurum ve kalp atışım.

Seninle tatile çıktığımız günü hatırlıyor musun ? ne kadar da masumdun .Kış dı ocak ayıydı yeni yılı kutlayıp gelmiştik Uludağ'a kar kadar güzeldi tenin.Bembeyaz tenine dokundukça

gülümsüyordun ve ben o anını hiç unutamıyorum.Başında bembeyaz bir el örgüsü şapka ve elinde ise yoldan gelirken aldığımız bir eldiven.Kalbim atıyor seni anlattıkça.

Uzun Aşk Sözleri

Uzandım şuanda geleceğimizi düşünüyorum , geleceğin gününü dört gözle bekliyorum.Hava da çok soğuk üşütme sakın , biraz hasta gibiydin içdin mi ıhlamurunu.Sevda kokan saçlarını

iyi kuruttun mu ?

.

Yavaş yavaş gözlerim kapanıyor uykumda geliyor hayli bugün çok yoruldum.Ama seni sevdiğimi değiştirmez yorgunluğum.Her gün geçtikçe aşık alıyorum senin yüzüne , saçlarına ve o güzel gözlerine. Nefesinde aşkı , sesinde huzuru , senle iken kendimi buluyorum güzelliğim.Aşkın yalın ve saf halini senle tadıyorum.Gözlerimin kapandığı anda bile seni düşünüyorum , hep mutlu uyanırım sabahlara attığın o ilk mesaja yine geç mi yattın dediğin de gülüyorum , sen benim en sevdiğim ilacımsın , Allahıma yalvarıyorum ki beni ilaçsız bırakmasın.

Sonu gelmesin diyorum bu mesajın ama elimde değil hayatımıza sabah kaldığı yerden devam edeceğiz.Gecenin 4'ü oldu malum sabah erken kalkacağım , yastığımı toparlarken baş ucumda duran resmine bakıp bir öpücük konduracağım , benim için en önemlisi sensin , bu mesajı okurken sabah yüzünde ki mutluluğu görmek için saatlerce yürür gelirdim ama olsun bir seni seviyorum mesajına bile gülerim.Seni çok ama çok seviyorum , Allah ayırmasın yarim.

Boş bir sokakta seni aramak dedikleri bu olsa gerek. Tek bir ses, tek bir ayak izi yok. Ben hala senden bir parça bulmaya çalışıyorum geceleri bu boş sokaklarda. Seni sevebildiğim kadar sevmek istiyorum. En sonuna kadar sevmek, iliklerime kadar sevmek, damarlarımdaki kanın akışını hissedercesine sevmek istiyorum. Seni sevmekten başka hiçbir işle boğuşmak istemiyorum. Aklımda, ruhumda, bedenimde sadece senin düşüncen yer alsın istiyorum. Seni seviyorum.

Ruhumu bedenimden azat etmek istiyordum, nefes sayım bitsin ve bir an önce melekler beni başka bir dünyaya taşıyıp, buradan kurtarsın. Artık yaşamak denen şey bana anlamlı gelmiyordu. Gözlerim ya bileklerimde geziyordu, ya da boğazımda. Çekmecede bir bıçak, dolapta koca bir halat vardı. Ya kesecektim bileklerimi kanım akacaktı, ya asacaktım kendimi kanım donacaktı. Son sigaramı keyifli içmek için dışarı çıktım. Bir sigara içimlik ömür biçmiştim kendime. Sigaramı yaktım ve havayı dumanla doldurdum. Çektim, çektim ve çektim. Son bir nefeslik kaldı. Eve doğru yönelmiştim, tam kapıdan içeri girecektim ki burnuma bir koku takıldı. Kapattım gözlerimi, çektim rüzgarla burnuma dolan kokuyu. Kafamı çevirdiğimde seni gördüm. O an hayat yeniden başladı benim için, hayatta ilk defa yaşama sevinci hissettim. Sen benim intiharla gelen yaşama sevincimdin. Azraili misafir edecektim fakat önce sen geldin. İyi ki geldin… Seni sevmek ruha iyi gelen en iyi ilaçtır. Yüreğimde açan gülleri her gün sulamak boynumun borcudur. Bir gün beni fark etmen dileğiyle…

Aşk dedikleri pek hayra alamet değil sanırdım seni tanıyana dek. Hayatıma küçük adımlarınla giriş yaptın ve o adımlarla koca bir hayat gittik seninle, gitmeye de devam edeceğiz biliyorum. Ne zaman ayaklarım gücünü kuvvetini kaybedip yürümekten vazgeçecek gibi olsalar, aklıma hep bana attığın ilk adım geliyor. Kalbime huzur, ayaklarıma güç doğuyor ve ben hala sana yürümeyi seviyorum kadınım. Seni ve sana dair olan her şeyi seviyorum. Senin yollarını, senin bakışlarını, senin ormanlarını seviyorum. Bana gölge oluşunu, bana güneş gibi doğuşunu seviyorum.

Benim sana kurduğum her cümle şiir kokar. Sen insanın içindeki şairi parçalarsın; acısını son damlasına, sevincini en dibine kadar yaşatırsın. Senin adın ilham, senin adın aşk…

Kalbimden geçen sözler, dilimden havaya seker her cümlemde. Sen havaya seken cümlelerin yarısından bile bir haber . Karşılıksız aşk dedikleri bu oluyor sanırım. Milyonlarca kez söylenen ama bir kez bile duymadığın sözlerim var.

. Karşılıksız aşk dedikleri bu oluyor sanırım. Milyonlarca kez söylenen ama bir kez bile duymadığın sözlerim var. Sen kendini en özel hissetmesi gereken kadınsın. Sen ateist bir insanı Allah aşkıyla donatırsın. Sen elinin değdiği her yere dua okunansın. Sen kadın, sen iyi ki hayatımda varsın.

Beni unutma, ses ver arada. Sadece nefesini duysam da olur. Yeter ki yaşadığına dair bir ses fırlat. Bağır, çağır yahut küfret… Yeter ki bana soluk ver, nefes ver.

Tarafsız seviyorum seni ben. Rakının beyazında, denin mavisinde, güneşin sıcaklığında… Sadece kendi tarafımca seviyorum. Sır gibi saklıyorum seni dillerden. Öğrenirlerse onlarda seni rakının beyazında, denizin mavisinde, güneşin sıcaklığında sevecekler. Sana başka aşk değmesin diye saklıyorum seni.

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Ey aşk atla içimden. Yakıp kavurma bedenimi, gençliğimi soldurma. Yüzümde ki hüznü al da öle git zira delireceğim. Tutamayacak hiçbir zincir beni. Bedenimi ortadan ikiye yaracak. Git aşk, git benden.

Sana zarar vermeden seviyorum seni, arama sorma artık. Konuşma benden. Bir ölüyüm, bırak rahat yatayım mezarımda. Dürtme beni, dokunma bana.

Senin aşkın dillere efsane gibi, her ağızdan ismin dökülür. Ey yar, nasıl da tutsak ettin beni. Kafesimin kapısı bir an bile aralanmıyor. Senin olmaktan şikayetçi değilim fakat azat et beni. Uçayım sana doğru, süzülsün kanatlarım göklerde. Beni fark et.

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Her geçen gün biraz daha soğuyor geceler. Yokluğun sinci bir yılan gibi sokuluyor koynuma. Boğazıma çöküyor her gece. Uyan sevgili, gecemi ısıt, koynuma yerleşen yılanı sök benden.

Sevgiliye Uzun Mesajlar Aşk

Sen dünya üzerindeki en büyük ormansın. Yolların, ağaçların, dalların, yaprakların, birbirinden güzel çiçeklerin var senin. Bir de köklü bir çınarın… Gölgene çekilip saklanmak istiyorum, kabul et beni. Ayırma gövdenden…

Uzun aşk sözleri yazımızın sonuna geldik. Sizde yorum kısmından uzun aşk sözleri'ni bizimle paylaşabilirsiniz.

Adım attığım ilk yer sanki annemin evi değil de senin kalbinmiş gibi hissetmek… Ne tuhaf bir duygudur bu aşk dedikleri, sanki ilk dengemi seninle kuruyorum. Her an düşecekmiş gibi basıyorum da yere yürümeyi yeni yeni öğreniyorum. Sanki emeklemeyi yeni bırakmış bir çocuğum ayağa kalkıyorum. Denge tahtam da sensin, adım attığım yer de sen. Ne gariptir aşk dedikleri; ya düşersin kalkamazsın, ya düşersin daha kendini bilerek kalkarsın.

Yerle gök yarılsa ikiye yada gece gündüz bölünce orata yerinden sadece sen kalacakmışsın gibi geriye. Sensiz bir hayat düşünülemez sevgili. Kalbin atmaya devam etse etmese, sanki varlığın hep benimle. Sen nefesi tükenmeyecek gibi güçlü, hiç yaşlanmayacak gibi genç ve güzel.

Aşkın içinde mana aranmaz diyenlere gülerken, düştüğüm hal beni kendime getirdi. Aşka çok güzel düşülüyormuş sevgili, hatta insan kalkmak değil sürünmek istiyormuş. İnsan aşka düşünce anlıyormuş sadece dizlerin üstüne düşülmediğini, kalp üstü de çakılabiliyormuş insan kilometrelerce yüksekten.

Bir filozofun en derin düşüncesinde, bir mucidin yeni icadındaki hevesinde, bir yazarın sayfalara döktüğü kelimelerde, ölümün yaşama karışıp yok olduğu yerde; kısacası seni her yerde seviyorum.

Kelebeğin ömrü bir gün olsa ne fark eder? Yaşamayı bilene bir gün bile yeter. Ben seninle yaşamayı bilmek isterim. Bir gün olsa da ömrümüz, o bir günü sonsuzluk yapar yıldızlara giderim.

Bir zaman varlığınla yetinemez duruma gelmiştim. Şimdi ise yokluğunla yaşamak zorundayım. Sen olmadığın zaman ne anlamı kalır ki yaşamanın? Yokluğunla yaşamak biraz da yok olmaya başlamaktır.

Okuduğum kitapları başka hiç kimse okumasın, izlediğim filmleri başka hiç kimse izlemesin istiyorum. Durum böyleyken seni benden başka birinin sevmesine izin verir miyim sanıyorsun?

Gözlerine baktığımda uçsuz bucaksız okyanuslara dalıyorum, aklımı alıyorsun başımdan, gülüşün ilaç gibi can katıyor canıma. Hele birde o baldan tatlı sözlerin yok mu mest oluyorum inan. Sen başıma gelen en güzel şeysin sevgilim, ruh eşimsin benim diğer yanımsın. Seninle tam oldum, huzur buldum. Gökkuşağı gibi renk verdin hayatıma, ömrüme… Meğer ne renksiz ve yalınmış sensiz geçen günler. Şimdi anlıyorum yaşadığımı, nefes aldığımı. Canıma can oldun, ellerimi hiç bırakma yoluna kurban olduğum…

Platonik aşkımdın benim, köşe başında beklerdin hep, bense önünden geçmek için sudan sebeplerle çıkardım evden, yeter ki göz göze gelelim diye. Bazen görmezdin beni, arkadaşlarınla konuşurdun, nasıl kızardım sana bir bilsen. Sesini ta evden duyar çıkardım cama, ah derdim geldi gönlümün efendisi. Hayal kurardım hep keşke benim olsa, bana ait olsa, beni sevse ve elimden tutsa diye. Nerden bilebilirdim ki bu hayalin gerçek olacağını, sen benim en güzel niyetimdin şimdi gerçek oldun sevgili…