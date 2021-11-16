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Sevgiliye tektaş

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sevgiliye tektaş

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Teşkilat dizisinin Adem'i ünlü oyuncu ve türkücü Yavuz Bingöl sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na tektaş aldı.

BİNGÖL (Snob Magazin) -

İki sezondur Teşkilat dizisinde Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl, hem iş hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. Ünlü sanatçının peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu'yla beraberliği sürüyor.

Yavuz Bingöl sevgilisinin doğum gününde çekilen romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluk pozlarıyla dikkat çeken ikiliden Bingöl, son olarak Ağaoğlu'na ektaşla dikkatleri üzerine çekti.
Sevgiliye tektaş

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