Milyarlarca insan arasından sadece birini sevmek… Sevgililer günü de bu muhteşem duygunun günüdür. Sevgililer sevgilerini göstermek için, neler yapabileceklerini bulmak için internette araştırmalara koyulur. Biz de bu yazımızda ''Sevgiliye alınacak hediyeler nelerdir?, Erkek sevgiliye alınacak hediyeler nelerdir? Kadın sevgiliye alınacak hediyeler nelerdir? bu sorulara cevap verdik.

ERKEK SEVGİLİYE ALINABİLECEK HEDİYELER

Hediye seçmek ciddi bir iştir çünkü sevgilinize verdiğiniz değerin onu ne kadar tanıdığınızın bir göstergesidir. Bir nevi ilişkinizin temsili olacak. Sevgilinizi yeterince tanıdığınızı düşünüyorsanız pek zorlanmazsınız ama yeni bir ilişkiyse yardımcı olacak fikirlere ihtiyacınız olabilir.

Hediye seçerken ilk önce günlük hayatında kullanabileceği hem de anısı olan bir şey mi istiyorsunuz yoksa anısı olan o günü hatırlatacak bir şey mi istiyorsunuz ona karar vermek lazım.

Günlük hayattan bir şeyler olsun diyorsanız sevgilinizin giyim tarzına göre spor(jean, tişört, sweatshirt) yada klasik( kaban, triko kazak, ceket, takım elbise, hırka) tarzlardan birini seçip ona göre bir hediye alabilirsiniz.Giyim tarzını tamamlayacak ayakkabılar da alınabilecek hediyelerdendir. Kişisel bakım eşyaları da günlük hayatta kullanabileceği hediyeler arasındadır.

Anlamı olsun anısı olsun bizi hatırlatsın diyorsanız aksesuarlar (takılar), teknolojik eşyalar, süs eşyaları(dekoratif saatler, özel baskılı eşyalar, ikinizin olduğu tablolar), veya sevgilinizi size hatırlatacak onu diğerlerinden ayırt ettirecek parfüm alabilirsiniz.

KADIN SEVGİLİYE ALINABİLECEK HEDİYELER

Erkekler kadınlar kadar ince ruhlu olamadığı için yada sevdiği kadına sıradan hediyeleri yakıştıramadığı için sevgilisine hediye almak konusunda daha çok yardıma ihtiyaç duyar. Alacak olduğu hediye sevgisini en iyi şekilde göstermeli ve sevdiği kadına verdiği değeri göstermeli. O yüzden hediye alırken aceleye getirmemelisiniz. Sevgiliniz ile ilişkiniz uzun süreli ise aklınızda birkaç şey olabilir ama yeni bir ilişkiyse daha birbirinizi tanıyamadıysanız yakınlarınızdan yada internetten yardım alabilirisin.

Erkek sevgiliye alınabilecek hediyelerde de bahsettiğimiz gibi ilk önce günlük hayatta kullanabileceği hediye mi alacaksınız yoksa anısı olanbir hediye mi alacaksınız ona karar verin.

Günlük hayatta kullanabileceği bir hediye almayı düşünüyorsanız sevgilinizin giyim tarzına göre seçim yapmalısınız. Spor tarzda ise jean, tişört, sweatshirt, crop, gömlek, keten pantolon alabilirsiniz. Klasik, vintage, maskülen tarzlarda da giyim eşyaları alabilirsiniz. Ve kadınların en çok sevdiği şey olan makyaj malzemeleri alabilirsiniz.

Anısı ve anlamı olan hediyeler almak istiyorsanız aksesuarlar(küpe, bileklik, künye, hızma) teknolojik eşyalar( telefon, tablet, kulaklık, akıllı saat, fotoğraf makinesi), dekoratif eşyalar( tablolar, özel baskılı saatler, özel tasarım şişe vazo, peluşlar, özel tasarım led lambalar, film şeridi fotoğraflar) veya sevebileceğini düşündüğünüz aromada parfüm alabilirsiniz.

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