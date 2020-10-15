Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programının birincisi İngiliz televizyon yıldızı Paige Turley, erkek arkadaşı Finn Tapp ile sosyal medya hesabından baş aşağı su içme challenge yaparken bir anda göğüsleri açıldı.

Paige Turley, otel odasında duvara karşı baş aşağı bir şekilde yerde duran suyu içmeye çalışırken yeni banyodan çıkmış ve belinde havlusu sarılı bulunan erkek arkadaşı kendisine destek için bacaklarından tuttu. Üzerinde kıyafet kafası boynuna doğru kayan Paige'nin göğüsleri dışarı fırladı. Paige, yaşadığı olayı sosyal medya hesabında "Ya yandaki oda duymuşsa" notuyla paylaştı.

SEVGİLİSİNİN EVİNE TAŞINDI

Geçen şubat ayında Aşk Adası'nın birincisi olan 23 yaşındaki Paige, 20 yaşındaki futbolcu sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Paige, ilişkileri başladıktan sonra erkek arkadaşının evine taşındı.

Televizyon yıldızı, Finn ile ilişki yaşamadan önce evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu ama Finn ile tanıştıktan sonra bu düşüncesinin değiştiğini belirten ünlü isim, üç yaş daha büyük olmasının kendileri için sorun olmadığını hatta anne ve babasının da genç yaşta evlendiğini söyledi.