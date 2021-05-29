Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı

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Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı Diyarbakır'da bir kişi sevgilisiyle tartıştıktan sonra intihara kalkıştı.

Sevgilisiyle tartıştı intihara kalkıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi sevgilisiyle tartıştıktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet K. isimli kişi kız arkadaşıyla tartışması sonucu üst geçide çıkarak intihar girişimde bulundu. Çevredekilerin fark etmesi sonucu güvenlik güçleri, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri trafiği keserken itfaiye ekipleri şişme balonu açtı. Kısa sürede güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu köprüden indirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal