Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı Başakşehir'de sevgilisinden ayrılan genç, inşaat halindeki 19 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi O anları izleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı Başakşehir'de kız arkadaşından ayrılan...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

Başakşehir'de sevgilisinden ayrılan genç, inşaat halindeki 19 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi

O anları izleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı

İSTANBUL - Başakşehir'de kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç, kız arkadaşının olay yerine getirilmesinin ardından çatıdan inmeye ikna olurken, yoldan geçen vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları takipçileriyle paylaştı.

Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı. Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından sakinleşemeyen genç adam, sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri genci ikna etmek için yanına çıktı. Bu sırada yoldan geçen onlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak o anları izledi. Gencin isteği üzerine olay yerine sevgilisi de getirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çıktığı çatıdan inen genç hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

Sevgilisiyle tartışınca çatıya çıktı, oradan geçenler canlı yayın yaptı

'İşte böyle çalarız' diyen ukala hırsızlara polisten cevap: 'İşte böyle yakalarız'

"İşte böyle çalarız" diyen ukala hırsızlara polisten cevap: "İşte böyle yakalarız"

 Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazıp kaçan hırsızlar yakalandı

Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar yakalandı

 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title