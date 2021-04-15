Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'ten şaşırtan hamle

Ekonomist sevgilisi Poyraz Teoman ile Tulum tatilinde kucak kucağa poz veren Danla Bilic'ten şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört aydır aşk yaşadığı ekonomist Poyraz Teoman'la Tulum tatili esnasında hamakta kucak kucağa verdikleri pozu paylaştı. Bilic, paylaşımına "Türkiye uyanır mısın post attım" notunu düştü.

Bilic'in kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdığı görüldü. Bilic'in annesinden veto yediği için fotoğrafı sildiği öğrenildi.

ANNESİ FOTOĞRAFI AYIPLAMIŞ

Daha sonra sadece kendi fotoğrafını paylaşan fenomen, "Annem 'nazar değer' dedi. Yok şaka 'ayıp' dedi" ifadelerini kullandı.

Bilic'in sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını kaldırması, "Mahalle baskısına yenik düştü" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Kaynak: Snob Magazin