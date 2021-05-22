Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü (2)
TUTUKLANDIAntalya'da kız arkadaşı S.N.G.'nin aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştüğü olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.'nin işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da kız arkadaşı S.N.G.'nin aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştüğü olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.'nin işlemleri tamamlandı. S.N.G.'nin kendisini attığını öne sürdüğü A.S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları