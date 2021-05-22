Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü (2)
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Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü (2)

Sevgilisiyle kavga ederken 2'nci katın penceresinden otomobilin üzerine düştü (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAntalya'da kız arkadaşı S.N.G.'nin aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştüğü olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.'nin işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Antalya'da kız arkadaşı S.N.G.'nin aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştüğü olayla ilgili gözaltına alınan A.S.D.'nin işlemleri tamamlandı. S.N.G.'nin kendisini attığını öne sürdüğü A.S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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