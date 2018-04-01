Sevgilisiyle Evden Kaçan Karısını Ağaca Bağlayıp Kırbaçladı
Hindistan'da evden kaçan karısını eve dönmeye ikna eden adam, daha sonra hem eşini hem de birlikte olduğu adamı köy meydanında ağaca asarak kırbaçladı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde başka bir adamla yatan evli bir kadın ve onun beraber olduğu adam, kadının kocası tarafından ağaca asılıp kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olayı görüntüleri büyük tepki çekti.
EVE DÖNMESİ İÇİN İKNA ETTİ
Kendisini terk edip başka bir adamla kaçan eşini eve dönmesi için ikna etmeye çalışan koca, bir aracı göndererek ona geçmişi unutacağını ve hayatlarına yeniden başlayacakları sözünü verdi.
BAYILAN KADINA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTILAR
Kadının eve dönmesi üzerine onu cezalandırmaya karar veren cani koca, ellerinden bir ağaca astığı karısını toplanan kalabalığın önünde 100 defa kırbaçladı. Acıdan bayılan kadına aynı köyde yaşayan seyircilerden bazıları tecavüz etmeye çalıştı ve baygın kadını taciz etti.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Bulandshahr şehrinde yaşanan olayda eşiyle beraber kaçan adamı da aynı şekilde cezalandıran koca tutuklandı. Olaydan 1 hafta sonra kendine gelen kadın polise başvurarak kocasından şikayetçi oldu. Hastaneye yatırılan kadın tedavi altına alındı.
-
bu adam canımı sımdı peki şeref nerde namus nerde karısı diyosunuz utanmazlar karısı baska adama kaçıyor siz bu adamı canı gösteriyorsunuz kadınların organına tapmıssınız resmen yazıklar olsun sizin haber anlayısınızaCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
-
Bu hindistan yakında helak olur. . . Bide tecavüz etmeye çalışmışlar kalabalığa bak hele. . . Beyinleri nerde bu milletin. . .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Yine mi hindistanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
kocasini aldatan kadinlari allah cc bu dunyadaki cezasini taslanarak oldurulme olarak aciklamis. allahin dedigi olur kadinin taslanarak oldurulmesi gerekirdi. tabi muslumansa.Cevap Yaz 8 14 Yayından KaldırBEYAZ KIZ: Karısını aldatan adamında taşlanması hatta haftalık 1 dilim kuru ekmek yedirmek lazımTüm 73 yorumu okumak için tıklayın12 2 Yayından Kaldır