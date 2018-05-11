Yasak Aşkıyla Birlikte Ormana Götürdüğü Kocasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Turhan Çalışkan'ın, boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tutuklanan Z. Çalışkan ve S.Y., Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesiyle ormanlık alana götürdüklerini, içkisine zehir kattıktan sonra yüksekten attıklarını, ölmemesi üzerine başını taşla ezdiklerini itiraf etti.

ORMANLIK ALANDA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Alanya'nın Akçatı Mahallesi Gargara mevkiindeki ormanlık alanda 18 Şubat'ta erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin Turhan Çalışkan'a ait olduğu belirlendi. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması için 27 Şubat'ta çalışma başlattı.

ADAMIN, KARISI VE KARISININ YASAK AŞKI TARAFINDAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma sonucu, Turhan Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. İkilinin cinayeti, kıskançlık ve Turhan Çalışkan'ın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediğini de tespit etti.

POLİSLER, İKİ SEVGİLİYİ VE ARKADAŞLARINI GÖZALTINA ALDI

Jandarma, Z. Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Ekipler yeterli delil toplanmasından sonra 8 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı.

İÇKİSİNE ZEHİR KOYDULAR, KAYALIKTAN ATTILAR, BAŞINI TAŞLA EZDİLER

Şüpheliler ifadelerinde Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini itiraf etti.

İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z. Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.