Yasak Aşkıyla Birlikte Ormana Götürdüğü Kocasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Antalya'da bir kadın, yasak aşkı ile birlikte kocasını piknik bahanesiyle ormana götürüp içkisine zehir kattıktan sonra yüksekten attı ardından adamın ölmediğini gören iki sevgili başını taşla ezerek öldürdü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Turhan Çalışkan'ın, boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tutuklanan Z. Çalışkan ve S.Y., Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesiyle ormanlık alana götürdüklerini, içkisine zehir kattıktan sonra yüksekten attıklarını, ölmemesi üzerine başını taşla ezdiklerini itiraf etti.
ORMANLIK ALANDA BULUNAN ERKEK CESEDİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Alanya'nın Akçatı Mahallesi Gargara mevkiindeki ormanlık alanda 18 Şubat'ta erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin Turhan Çalışkan'a ait olduğu belirlendi. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması için 27 Şubat'ta çalışma başlattı.
ADAMIN, KARISI VE KARISININ YASAK AŞKI TARAFINDAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Çalışma sonucu, Turhan Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. İkilinin cinayeti, kıskançlık ve Turhan Çalışkan'ın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediğini de tespit etti.
POLİSLER, İKİ SEVGİLİYİ VE ARKADAŞLARINI GÖZALTINA ALDI
Jandarma, Z. Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Ekipler yeterli delil toplanmasından sonra 8 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı.
İÇKİSİNE ZEHİR KOYDULAR, KAYALIKTAN ATTILAR, BAŞINI TAŞLA EZDİLER
Şüpheliler ifadelerinde Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini itiraf etti.
İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z. Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Kadın da bi tipe benzese. Alanya gibi bi yerde kala kala bu meymenetsize mi kaldınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kimin ahi kime kalır bi anlık zevk içinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İçin içkiyi hep beraber sonra öldürün birbirinizi daha beter olsun alkolik herkesCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TamamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeter artıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır