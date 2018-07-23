Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülenen Batuhan Karacakaya Kimdir?

AŞK-I MEMNU DİZİSİ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Genç oyuncu Batuhan Karacakaya, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Ekranlarla henüz 7 yaşında tanışan Batuhan Karacakaya ilk olarak ''Bıçak Sırtı'' adlı dizide rol aldı. Ancak asıl yükselişi Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi isimlerin bulunduğu ''Aşk-ı Memnu'' dizisi ile oldu. İki sezon boyunca oynadığı dizide Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırdı. Ardından ''Umutsuz Ev Kadınları'' dizisinde kendine yer buldu ve bu dizide de Mert karakteri ile ekranlara geldi.

SİNEMA FİLMLERİNDE ROL ALDI

Batuhan Karacakaya, ayrıca çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı. ''Aşk Tesadüfleri Sever'' filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.Bunun yanı sıra drama türündeki ''Dersimiz Atatürk'' ve ''Uzun Hikaye'' filmlerinde de performans sergiledi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDE OYNUYOR

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar ''Diriliş Ertuğrul'' adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, dizide Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı canlandırıyor.