Sevgilisiyle birlikte şehir dışında yaşamaya başladı

Oyuncu Cengiz Coşkun, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Beatrica ile önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Coşkun, şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler arasına dahil olduğunu açıkladı. İşte detaylar...