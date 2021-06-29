Sevgilisiyle birlikte şehir dışında yaşamaya başladı
Oyuncu Cengiz Coşkun, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Beatrica ile önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Coşkun, şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler arasına dahil olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Pandemi nedeniyle kalabalık şehir ortamından uzakta yaşam sürdüğünü açıklayan Coşkun, "Pandemi nedeniyle uzun süredir kalabalığa karışmıyordum. Aylar sonra alışverişe geldim. Şehir dışında sakin bir hayatım var. Bugünde işlerimiz için gelmek zorunda kaldık." dedi.
AŞK DOLU BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Bu arada alışveriş sırasında oyuncunun sevgilisi Beatrica'nın kendisine aşk dolu bakışları objektiflerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin